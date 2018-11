FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS COBHAM PRICE TARGET TO 110 (135) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PREMIER OIL PRICE TARGET TO 130 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2100 (2275) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS G4S TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 205 (305) PENCE - EXANE BNP RAISES HASTINGS TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERF.') - TARGET 220 (245) PENCE - INVESTEC CUTS ASTRAZENECA TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 6300 (5500) PENCE - JPMORGAN CUTS BBA AVIATION PRICE TARGET TO 354 (368) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 285 (341) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TARGET TO 1450 (1440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - SHORE CAPITAL RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TO 'HOLD' ('SELL')



