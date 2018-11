Tobias Hartmann tritt heute sein Amt als neuer CEO der Scout24 AG (ISIN: DE000A12DM80) an und startet damit früher als ursprünglich erwartet beim Betreiber der digitalen Marktplätze AutoScout24 und ImmobilienScout24. Der Aufsichtsrat der Scout24 AG bestellte ihn in der vergangenen Woche mit Wirkung zum 19. November 2018 zum Mitglied des Vorstands und ernannte ihn zugleich zum Vorstandsvorsitzenden der Scout24 AG. Gregory Ellis, bisher CEO der Scout24 Gruppe, wird als Mitglied des Vorstands längstens bis zum 31. Dezember 2018 im Unternehmen bleiben und dann ausscheiden. Der Wechsel an der Spitze der Scout24 AG war Ende September angekündigt worden.

Hans-Holger Albrecht, Aufsichtsratsvorsitzender der Scout24 AG sagt: "Ich freue mich, dass wir den Übergang an der Führungsspitze von Scout24 sechs Wochen früher als ...

