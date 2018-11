Zürich - Spitch, der in Zürich ansässige Spezialist für automatisierte Sprach- und Spracherkennungslösungen, verstärkt sein Account Management mit einem Spezialisten in den Bereichen Enterprise Communication Solutions, UCC und Contact-/Service Center Lösungen. Per sofort verstärkt Christian Lüthi (58) das Schweizer Account Management Team von Spitch. Neben der Fokussierung auf seinen angestammten Kompetenzbereich wird sich Lüthi auch um die Einbindung von Sprach-Technologien in die diversen Cloud Lösungen, von der Spitch Cloud bis zu den Spitch Partner Clouds, kümmern. Christian Lüth wird im Headoffice in Zürich stationiert sein.

Vor seinem Übertritt zu Spitch war Christian Lüthi mit Fokus VOIP-, UCC- und Contact Center Solutions erfolgreich mit dem Portfolio von ShoreTel/Mitel, Avaya, Cisco und NEC bei Arktis und Spie tätig. Davor arbeitete er als Managing Director Switzerland bei Ciena, wo er massgeblich für die Bereiche Packet Optical Networking, SDN, OTN, DWDM, Layer 2 Encryption und Services zuständig war, sowie als Key Account Manager Multinational Accounts bei Orange Switzerland.

Seit ...

