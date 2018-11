In keinem anderen Staat gibt es so viele Weltmarktführer wie hierzulande. Ökonomin Friederike Welter vom Institut für Mittelstandsforschung spricht über Gründe, Erfolgsrezept und die künftigen Herausforderungen.

Frau Welter, Deutschlands Weltmarktführer sind ein einzigartiges Phänomen; nirgends sonst gibt es so viele Champions. Was ist deren Erfolgsrezept?

Die mittelständischen Weltmarktführer investieren mehr als andere Unternehmen in Forschung und Entwicklung und sind deshalb auch besonders innovativ. Sie achten auf qualitativ hochwertige Produkt- und Servicequalität und ihre Strategie ist langfristig ausgerichtet. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der mittelständischen Top-Firmen liegt zudem in der "Glocalisation": Sie sind sowohl regional verwurzelt als auch gezielt auf ausländischen Nischenmärkten unterwegs.

Warum fokussieren sich Deutschlands Top-Unternehmen gerade auf Nischenmärkte?

Nischenprodukte sind hoch komplex, qualitativ hochwertig und auf die konkreten Kundenbedürfnisse abgestimmt - und können so nur schwer von Konkurrenten nachgebaut werden. Übrigens: Wenn wir von mittelständischen Weltmarktführern sprechen, handelt es sich vorrangig um industrielle Familienunternehmen, die in der Regel nicht börsennotiert sind und bereits über mehrere Generationen existieren. Das sind Firmen, die sich nach unserer Definition im Familiensitz befinden bzw. von Mitgliedern der Familie kontrolliert werden - gleich wie groß sie sind.

Und was ist mit den Hidden Champions, jener Unternehmen also, die global führend, aber in der Öffentlichkeit weitestgehend ...

