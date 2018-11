Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Baywa vor Zahlen von 29,00 auf 27,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Agrardienstleistungskonzern dürfte im Schlussquartal die schwachen ersten neun Monate des Geschäftsjahres kompensieren und so seinen Schätzungen entsprechen, wozu vor allem der Bereich Erneuerbare Energien beitrage sollte, schrieb Analyst Roland Pfänder in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte aber seine Margenschätzungen für die Jahre ab 2021, da das Agrargeschäft schwierig bleiben sollte./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-11-19/11:26

ISIN: DE0005194062