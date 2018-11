Angesichts seiner Bewerbung um den CDU-Vorsitz fragt man sich, ob Friedrich Merz noch Zeit hat für sein Düsseldorfer Ehrenamt: das Amt des Brexit-Beauftragten. Die Antwort aus der NRW-Staatskanzlei ist wenig konkret.

Friedrich Merz ist nicht nur Rechtsanwalt, Blackrock-Aufsichtsrat und Kandidat für den CDU-Bundesvorsitz, sondern auch "Beauftragter für die Folgen des Brexits und die transatlantische Beziehung der nordrhein-westfälischen Landesregierung".

Besonders wichtig scheint dieses Amt allerdings weder Merz selbst, noch der Landesregierung zu sein - obwohl der Brexit ebenso wie die Person des Politikers derzeit bekanntlich im Fokus medialer Aufmerksamkeit stehen.

Gibt man "Merz" in der Suchmaske des Landesportals von NRW ein, so ist das aktuellste Ergebnis die Nachricht von der Vorstellung des Brexit-Beauftragten durch Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner am 16. März 2018 - vier Monate nach seiner Berufung.

Das einzige mediale Aufsehen, das Merz' Ehrenamt seither erregte, geht auf eine Anfrage der oppositionellen Grünen im Landtag zurück. Sie wollten wissen, was Merz in seinem Amt tue, um britische Unternehmen nach NRW zu locken, die wegen des Brexit Großbritannien den Rücken kehren. Die Auflistung einiger Treffen und Gespräche durch die Landesregierung nannte der Grünen-Abgeordnete Horst Becker "hochnotpeinlich". Entweder, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...