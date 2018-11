Baden-Baden (ots) - Einmal einen Fußballstar persönlich kennenlernen und dabei ein Paris Saint-Germain-Match live erleben: Das ist jetzt möglich bei www.unitedcharity.de, Europas größtem Charity-Auktionsportal. Dort versteigert Julian Draxler nicht nur zwei Tickets für ein Spiel der französischen ersten Liga, sondern auch ein Meet & Greet. Mit diesem einmaligen Paket engagiert sich der Fußballstar für den diesjährigen RTL-Spendenmarathon zugunsten der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern".



Julian Draxler ist nicht der einzige Profisportler, der sich bei United Charity mit einer Auktion für den Spendenmarathon einsetzt: Auch sein DFB-Kollege Thomas Müller sowie der frühere Formel 1-Weltmeister Nico Rosberg engagieren sich aktuell auf diese Weise für Kinder in Not. Bereits jetzt können Gebote unter https://www.unitedcharity.de/Specials/RTL-Spendenmarathon abgegeben werden.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



