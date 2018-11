Der Autohersteller Nissan wird seinen Top-Manager Carlos Ghosn wegen einer falschen Einkommenserklärung entlassen. Die Verfehlung sei bei einer internen Untersuchung festgestellt worden.

Er gilt als einer der schillerndsten Manager der Automobilindustrie - Carlos Ghosn, der die Fäden in der Allianz der drei Autobauer Renault, Nissan und Mitsubishi in den Händen hält, droht in Japan ein jähes Ende seiner Karriere. Der Autobauer Nissan teilte am Montag mit, Ghosn habe Firmengelder für private Zwecke verwendet. Ermittlungen gegen ihn wegen unzulässiger Praktiken liefen schon seit einigen Monaten. Der Verwaltungsrat werde vorschlagen, ihn als Vorsitzenden des Gremiums ...

