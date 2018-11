(shareribs.com) Chicago 19.11.2018 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich am Freitag fester. Erneut war es die Hoffnung auf Fortschritte im Handelsstreit zwischen China und den USA. Dezember-Mais verlor 2,75 Cents auf 3,6475 USD/Scheffel. Mais konnte zum Wochenausklang nicht von den jüngsten Daten zu den Exportverkäufen profitieren. Diese beliefen sich in der Woche bis zum 8. November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...