Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Generali auf "Underperform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die anstehenden Investorenveranstaltungen der großen europäischen Schaden- und Unfallversicherer dürften sich als Kurstreiber für deren Aktien erweisen, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Bei Generali sei das positive Überraschungspotenzial allerdings am geringsten. Die Italiener erwirtschafteten bereits mit die besten Margen in der Branche, hätten geringere Ausgaben und dürften überschüssige Barmittel aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen für Akquisitionen verwenden./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-11-19/11:48

ISIN: IT0000062072