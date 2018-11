Zürich (awp) - Dem Schweizer Aktienmarkt ist der Einstand in die neue Handelswoche nicht so richtig geglückt. Der Leitindex SMI notiert nach einem klaren Plus im frühen Handel - angetrieben von den positiven Vorgaben der Überseebörsen - inzwischen leicht im Minus. "Nach einer Gegenbewegung am frühen Morgen nehmen die Sorgen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...