Die 27 bleibenden EU-Staaten haben ihre Unterstützung für den mit Großbritannien ausgehandelten Brexit-Kompromiss signalisiert. Dies sagte Chefunterhändler Michel Barnier am Montag nach einem EU-Ministertreffen in Brüssel. "Ich freue mich, dass die Minister heute das Gesamtpaket unterstützt haben."

Dies gelte vor allem für das mit London vereinbarte Austrittsabkommen, fügte Barnier hinzu. Die EU müsse sich noch intern verständigen, wie sie einer etwaigen Verlängerung der vereinbarten Übergangsphase nach dem britischen EU-Austritt zustimmen würde. "Aber insgesamt gesehen ist dieser Deal fair und ausgewogen", betonte der Unterhändler. "Er bezieht die Positionen Großbritanniens mit ein."

Barnier hatte sich vergangene Woche mit der britischen Regierung auf einen knapp 600 Seiten starken Austrittsvertrag verständigt sowie auf die Eckpunkte einer politischen Erklärung, die Grundlage für die Verhandlungen über die künftigen Beziehungen sein soll. Nächsten Sonntag soll beides bei einem Brexit-Sondergipfel in Brüssel unter Dach und Fach gebracht werden. Großbritannien will die EU am 29. März 2019 verlassen./vsr/DP/she

