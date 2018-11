"Ich glaube, das eine oder andere System der Automatisierung wird von der Digitalisierung weggewischt werden", rammte Namur-Vorstand Dr. Wilhelm Otten gleich zu Beginn vor dem mit 650 Teilnehmern voll besetzten Saal einen Pflock ein. "Feldgeräte werden dagegen überleben", so Otten. Denn diese haben als Augen und Ohren der Prozesse eine Zukunft. Allerdings zeichnen sich auch hier Veränderungen ab: Längst wünschen sich die Automatisierungsanwender, dass Feldgeräte nicht mehr allein Messungen wie Druck und Temperatur liefern, die lediglich indirekt Rückschlüsse auf die Produkteigenschaften und den Prozesszustand zulassen, sondern direkte Aussagen zu Massenströmen, Konzentrationen und Produktqualität.

Und natürlich sollen die Feldinstrumente auch die digitale Transformation der Branche unterstützen. Wie dies geschehen kann, dafür wurden in Bad Neuenahr sowohl praktische Beispiele als auch Visionen gezeigt. Schon seit drei Jahren arbeitet die Namur beispielsweise intensiv an der Frage, wie Geräte- und Prozessinformationen über einen zweiten Informationskanal aus der Anlage in moderne Auswertungssysteme übertragen werden können, ohne die klassischen Regelkreise zu belasten. Dazu wird fieberhaft an der Namur Open Architecture gearbeitet. "Wir erwarten, dass NOA im nächsten Jahr reif für konkrete Produkte sein wird", meldete Jan De Caigny, BASF in seinem Statusbericht zur NOA.

"Wir verstehen uns als Treiber und Gestalter der digitalen Transformation. Mit unseren Kernthemen Modularisierung und Namur Open Architecture und dem einheitlichen Datenmodell haben wir die wichtigsten Themen angesprochen, um die Digitalisierung gemeinsam mit den Herstellern voranzubringen", erklärt Dr. Felix Hanisch, Bayer, der den Vorstandsvorsitz der Namur von Dr. Wilhelm Otten übernommen hat.

Prozessanalysentechnik hat Potenzial

Aus Sicht der Anwendervereinigung hat insbesondere die Prozessanalysentechnik noch sehr viel Potenzial. "Wenn wir in der Lage sind, Konzentrationen und Stoffeigenschaften im Prozess zu messen, dann haben wir in Verbindung mit APC die Möglichkeit, unsere Prozesse am absoluten Optimum zu fahren", so Otten.

Eine Kerbe, in die auch Hauptsitzungssponsor Endress+Hauser mit dem selbst gewählten Motto "empower the field" schlug: "Wir haben uns vorgenommen, die Labormesstechnik näher an die Prozesse zu bringen", erläutert CEO Matthias Altendorf: "Wir wollen, dass die smarten Feldgeräte ein sicherer Bestandteil der OT- und IT-Welt werden, denn es geht darum, Wissen überall dort verfügbar zu machen, wo dieses benötigt wird." Das erfordert allerdings eine neue Kommunikationsstruktur, denn die für smarte Feldgeräte ...

