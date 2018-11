BERLIN (Dow Jones)--Die Mehrheit der deutschen Unternehmen hat einer Studie zufolge keine Strategie für die Vermittlung digitaler Kompetenzen. Lediglich 43 Prozent wissen, wie sie ihre Beschäftigten im Umgang mit digitalen Geräten, Software oder Apps sowie bei der Vermittlung grundlegender Programmierkenntnisse strategisch weiterbilden, heißt es in einer am Montag in Berlin vorgestellten Studie von Tüv und Bitkom. Außerdem sind Zeit und finanzielle Mittel für regelmäßige Schulungen demnach knapp bemessen.

Im Schnitt können der Studie zufolge Beschäftigte jährlich 2,3 Arbeitstage für Weiterbildungen aller Art nutzen. Dafür stehen jedem Mitarbeiter durchschnittlich 709 Euro zur Verfügung. Zum Vergleich: Ein Seminartag bei einem externen Anbieter kostet demnach durchschnittlich etwa 450 bis 500 Euro. Der Präsident des Tüv-Verbandes, Michael Fübi, erklärte, die Weiterbildungsbudgets seien "in vielen Unternehmen knapp bemessen". Besonders problematisch sei, dass jedes fünfte Unternehmen gar nicht weiterbilde.

Auf dieser eher dürren Basis wird immerhin einiges getan: Fast zwei Drittel aller Unternehmen (63 Prozent) bilden laut Untersuchung ihre Mitarbeiter zu Digitalthemen weiter. Vor zwei Jahren seien es 36 Prozent gewesen.

Für die Studie wurden den Angaben zufolge 504 Unternehmen ab 10 Mitarbeitern in Deutschland befragt.

November 19, 2018

