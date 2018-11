In der vergangenen Woche lösste in Großbritannien der nächste Schritt zum Brexit personelle Veränderungen und ein Verfall des Pfunds aus. Das Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, Joachim Wuermling, sprach am 19.11.2018 beim UBS Investment Kompass und warnte vor den Folgen für das europäische Finanzsystem. Seit vergangenen Dienstag steht eine Brexit-Übergangsphase ...

Den vollständigen Artikel lesen ...