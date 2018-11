Bonn (www.anleihencheck.de) - In Ermangelung neuer Impulse zeigten die Renditen am deutschen Rentenmarkt zum Ende der Woche eine moderate Gegenbewegung auf ihre deutlicheren Rückgänge vom Vortag, als die Brexit-Sorgen für erhöhte Unsicherheit gesorgt hatten, so die Analysten von Postbank Research.10-jährige Bundesanleihen hätten am Freitagabend mit 0,37% um 2 Basispunkte über ihrem Niveau vom Vortag rentiert. Die Renditen 5- und 2-jähriger Papiere seien um jeweils einen Basispunkt auf -0,22% beziehungsweise -0,65% geklettert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...