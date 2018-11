Rendity GmbH: Erstmals Crowdinvestments in österreichische Bestandsimmobilien für deutsche Anleger DGAP-News: Rendity GmbH / Schlagwort(e): Immobilien Rendity GmbH: Erstmals Crowdinvestments in österreichische Bestandsimmobilien für deutsche Anleger 19.11.2018 / 12:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ Erstmals Crowdinvestments in österreichische Bestandsimmobilien für deutsche Anleger - Voll vermietetes Gewerbe- und Wohnobjekt in Wien bietet langfristig gesicherte, laufende Erlöse - Anleger erhalten 4 Prozent Rendite p.a. bei vierteljährlicher Ausschüttung - Angebot richtet sich an besonders sicherheitsorientierte Anleger Wien, 19.11.2018 - Das auf Immobilienprojekte spezialisierte Crowdinvestmentunternehmen Rendity startet das erste Projekt seiner neuen Investmentschiene "Rendity Income", bei dem auch deutsche Anleger erstmals in voll vermietete Bestandsimmobilien in Wien investieren und dadurch laufende Einkünfte erzielen können. Die Crowd kann sich mit insgesamt einer Mio. EUR an einem Gewerbe- und Wohnobjekt in der Bräuhausgasse 7-9 im fünften Wiener Gemeindebezirk beteiligen. Die Rendite beträgt vier Prozent pro Jahr bei vierteljährlicher Ausschüttung und 48 Monaten Laufzeit, das Kapital wird am Ende der Laufzeit an die Investoren zurückgezahlt. Das Mindestinvestment beträgt 1.000 Euro. Das Zinshaus aus der Gründerzeit steht im Eigentum der renommierten Immobiliengruppe WINEGG. Es wurde um einen Neubau erweitert und weist eine vermietbare Fläche von 3.740 m² verteilt auf 16 Tops, Lager- und Kellerräume auf, zusätzlich stehen 43 Stellplätze zur Verfügung. Das Objekt ist vollständig vermietet, die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf 450.000 Euro. Diese entfallen zu 86 Prozent auf gewerbliche Mieter, zu 5 Prozent auf Wohnungsmieter und zu 9 Prozent auf Stellplatzmieter. "Mit unserem ersten Rendity-Income-Projekt starten wir eine neue Investmentschiene für besonders sicherheitsorientierte Anleger. Diese erzielen mit einem Investment in die besonders stabile Assetklasse "vermietete Bestandsimmobilien" in der stark wachsenden Metropole Wien eine Rendite von 4 Prozent. Das ist eine optimale Ergänzung zu unserem stärker ertragsorientierten Geschäftsfeld Rendity Growth mit Investments in Entwicklungsprojekte", sagt Rendity-CMO Tobias Leodolter. Über Rendity: Das 2015 von Lukas Müller, Tobias Leodolter und Paul Brezina gegründete Start-Up Rendity ist auf Crowdinvesting für Immobilien spezialisiert. Rendity konzentriert sich bei der Projektauswahl auf urbane Lagen und konnte seit dem Start im August 2015 bereits 20 Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 8 Mio Euro erfolgreich platzieren. Web: https://rendity.com; FB: fb.com/rendity; Twitter: @renditycom; Instagram: @renditycom Rückfragehinweis: Thomas Brey M&B PR, Marketing, Publikationen e.U. T +43 (0) 1 233 01 23 15 M +43 676 542 39 09 brey@mb-pr.at 19.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 747985 19.11.2018 AXC0131 2018-11-19/12:21