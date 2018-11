Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal ist nach Einschätzung der Deutschen Bundesbank nur ein von außerordentlichen Umständen begünstigter Ausreißer gewesen. In ihrem aktuellen Monatsbericht für November macht die Bundesbank neben den Problemen des Kfz-Sektors mit dem neuen Abgasprüfverfahren sowie der Hitze und Trockenheit des Sommers allerdings auch gestiegene Energiepreise für den BIP-Rückgang verantwortlich. "Ungeachtet dieser vorübergehenden Sondereinflüsse dauert die Hochkonjunktur in Deutschland an", heißt es in dem Bericht.

Für das vierte Quartal äußerste sich die Bundesbank optimistisch: "Zum Jahresende dürfte die deutsche Wirtschaft wieder recht kräftig expandieren." Die gesamtwirtschaftlichen Produktionskapazitäten würden weiterhin weit überdurchschnittlich ausgelastet.

Das BIP war im dritten Quartal laut einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts (Destatis) um 0,2 Prozent gesunken, nachdem es im zweiten Quartal noch um 0,5 Prozent gestiegen war. Die zweite Schätzung mit Detailangaben zu den Wachstumsbeiträgen veröffentlicht Destatis am Freitag (8.00 Uhr).

Die Bundesbank geht davon aus, dass es neben erheblichen Problemen bei der Einführung eines neuen EU-weiten Abgasmessverfahrens zu umfangreichen Produktionsausfällen und auch zu einem Einbruch der Ausfuhren von Kraftfahrzeugen gekommen ist. Zugleich sei der private Verbrauch als wichtige konjunkturelle Triebkraft vorübergehend ausgefallen.

"Neben dem reduzierten Kfz-Angebot aus heimischer Produktion - und möglicherweise auch der Diskussion um Fahrverbote für Kraftfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß - dürfte ein weiterer Grund dafür das außergewöhnlich trockene und heiße Wetter während der Sommermonate gewesen sein", kalkuliert die Bundesbank. Die Ausrüstungsinvestitionen sind ihrer Einschätzung nach "verhalten" gestiegen und die Bauinvestitionen "moderat".

Die Konsumausgaben der privaten Haushalte sanken im dritten Quartal laut Bundesbank auch, weil die kräftig gestiegenen Preise von Energie die Ausgabenspielräume der Verbraucher einschränkten.

