Die Schweizer Bank Credit Suisse hat STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Halbleiterkonzern habe sich auf der Analystenkonferenz nach den jüngsten Geschäftszahlen ebenso wie Konkurrent Infineon weitgehend positiv zur Nachfrage geäußert, obwohl die Absatzschwäche der für ihn wichtigen Autoindustrie in China und Europa im Oktober angehalten habe, schrieb Analyst Achal Sultania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch im Industriebereich gebe es Anzeichen für eine nachlassende Dynamik. Trotz dieser kurzfristigen Tendenzen ändere sich an den langfristigen Aussichten der Halbleiterkonzerne in diesen beiden Bereichen aber nichts./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-11-19/12:33

ISIN: NL0000226223