BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Eurogruppen-Chef Mario Centeno hat vor einem Sondertreffen der Euro-Finanzminister in Brüssel den jüngsten deutsch-französischen Vorschlag zur Ausgestaltung eines Eurozonen-Budgets als "sehr wichtigen Beitrag" für die Diskussion gelobt. "Er kann eine Art Durchbruch Richtung Dezember sein", sagte Centeno mit Blick auf die für den EU-Gipfel im Dezember angestrebte Einigung auf grundlegende europäische Reformbeschlüsse. Könne man den Vorschlag in das Gesamtpaket einpassen, könne dies ein sehr starkes Paket werden.

Die Finanzminister der 19 Euro-Staaten wollen bei ihrem Treffen über den Vorschlag diskutieren, auf den sich Berlin und Paris in der vergangenen Woche geeinigt hatten. Ein Eurozonen-Budget, auf das sich beide Länder bereits im Juni bei ihrem Treffen in Meseberg im Grundsatz verständigt hatten, soll demnach Teil des EU-Haushalts sein und vor allem der Finanzierung wachstumswirksamer Investitionen in den Euro-Ländern dienen.

Bei ihrem Treffen wollen die Euro-Länder laut ihrer Agenda hauptsächlich über die Vollendung der Bankenunion und die Reform des Euro-Rettungsfonds ESM beraten. Centeno forderte "Klarheit" über die Zusammenarbeit und die jeweiligen Rollen von EU-Kommission und ESM in einem reformierten institutionellen Gefüge. "Das ist sehr wichtig, beide Institutionen werden künftig verantwortlich für das Krisenmanagement sein", sagte er.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2018 06:09 ET (11:09 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.