Die JD.com-Aktie ist in den letzten Tagen etwas angestiegen. Sie befindet sich seit Mitte des Jahres in einem Abwärtstrend. Nun hat sich allerdings eine Doppelbodenformation gebildet, die zu einem Trendwechsel führen könnte. Der GD (38) liegt etwas unter dem Kurs und könnte diesem als Unterstützung dienen, was einen Trendwechsel begünstigen könnte. Die beiden anderen Durchschnitte verlaufen mit deutlichem Abstand über dem Kurs.

Chartbild-Analyse im 4-Stunden-Bereich: Kaufsignal im MACD!

