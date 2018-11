BERLIN (Dow Jones)--Die durch den Europäischen Gerichtshof (EuGH) gekippten Prämien für die sichere Stromlieferung in Großbritannien könnten auch den Düsseldorfer Energieversorger Uniper in Mitleidenschaft ziehen. Die Auswirkungen der Entscheidung seien derzeit noch nicht endgültig analysiert, sagte Uniper-Finanzvorstand Christopher Delbrück. Sie könnten sich aber bei den Betreibern niederschlagen, ergänzte er.

Delbrück rief die Behörden auf, die Rechtslage zu klären und den sogenannten Kapazitätsmarkt so schnell wie möglich wieder in Kraft zu setzen. Auf dem Kapazitätsmarkt bekommen Stromproduzenten Prämien für die sichere Bereitstellung der Energie. Sie sind wichtige Einnahmen für die Versorger und sollen sie auch dazu bringen, in Kraftwerke zu investieren.

Die EU-Kommission hatte den britischen Mechanismus 2014 genehmigt. Bis zu 3 Milliarden Euro pro Jahr dürfen darüber pro Jahr verteilt werden. Unklar ist derzeit, ob Prämien aus der Vergangenheit zurückgezahlt werden müssen. Die britische Regierung hat den Kapazitätsmarkt ausgesetzt.

November 19, 2018

