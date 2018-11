Saalbach-Hinterglemm (ots) - Aktuelle Infos zu Tickets, Presseakkreditierung und Programm



Die Zeichen stehen auf Winter! Der Wintereinbruch zeigt sich in Saalbach Hinterglemm mit einer zarten Schneedecke über das gesamte Tal und Minusgraden. Früh genug für den Winterstart Anfang Dezember und den Audi FIS Skiweltcup am 20. Dezember auf der legendären Schneekristallstrecke am Zwölferkogel. Tipp: Skifans kommen drei Tage voll auf ihre Kosten, denn am 21. und 22. Dezember werden die FIS Europacup Speedrennen der Herren ebenfalls am Zwölferkogel ausgetragen!



Söldentickets auch in Saalbach gültig



Tickets gibt es unter oeticket.com (https://www.ots.at/redirect/oeticket5)



Die Tickets des abgesagten Skiweltcup Sölden (Stehplatz, Tribüne, Fanclub) behalten in Saalbach ihre Gültigkeit, wobei die Tickets ins Saalbach der Stehplatz-Kategorie im Zielgelände bzw. an der Strecke entsprechen.



VIP Tickets



Sichern Sie sich mit Ihrem persönlichen VIP Ticket die "Pole Position" für den Audi FIS Skiweltcup in Saalbach. Bei stilvollem und gastlichem Ambiente können Sie im VIP-Zelt im Zielbereich den ganzen Tag kulinarische Köstlichkeiten, erlesene Weine und eine große Auswahl an anderen Getränken genießen. First Class Caterer versorgen Sie zudem mit regionalen Speisen in stilvollem Ambiente. Spüren Sie die Emotionen der Weltelite des Skisports hautnah auf der VIP-Stehtribüne im Zielareal und genießen Sie freie Sicht auf den Zielhang der Schneekristallstrecke am Zwölferkogel. Preis EUR 360,00 (inkl. aller Abgaben).



VIP Tickets können über Frau Birgit Pilotto pilotto@oesv.at oder per Telefon +43 664 2221501 erworben werden.



Presseakkreditierung



Weitere Presseinformationen finden Sie hier (https://www.saalbach.com/de/events/skiweltcup/presse).



Hier können Sie sich auch als Medienvertreter für den Audi FIS Skiweltcup in Saalbach akkreditieren und sich in den Presseverteiler eintragen.



Das Programm und weitere Infos



finden Sie immer aktuell unter saalbach.com/skiweltcup (https://www.saalbach.com/skiweltcup) sowie ein Video unter www.youtube.com/watch?v=0Flwvm7h2ac



Gleich Tickets und Unterkunft sichern Packages direkt buchen (https://www.saalbach.com/skiweltcup)



