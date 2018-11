Die Wall Street dürfte am Montag mit leichten Abgaben starten, der Aktienterminmarkt suggeriert eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt. Im Fokus stehen nach dem Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) am Wochenende die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China. Der Gipfel ging wegen des Handelsstreits zwischen den beiden größten Volkswirtschaften erstmals ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende. Dabei wurden erneut die großen Differenz zwischen beiden Staaten im Handelskonflikt deutlich, von Annäherung konnte keine Rede sein. Dennoch zeigte sich bereits an den asiatischen Börsen, dass Anleger relativ gelassen reagierten. Offenbar setzen Investoren auf eine Einigung auf dem G20-Treffen Ende des Monats, wenn die Staatschefs beider Staaten direkt aufeinandertreffen werden.

Konjunkturseitig stehen zu Wochenanfang keine Daten an. Unter den Einzelwerten legen Tesaro vorbörslich um 8,4 Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge denkt das auf Onkologie spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen über seinen Verkauf nach, nachdem es im Anschluss wenig erfolgreicher Studien Angebote von interessierten Käufern erhalten hat.

Nvidia notieren nahezu unverändert nach einem Absturz um 18,6 Prozent im regulären Handel zum Wochenschluss. Der Chiphersteller erwartet für das laufende Quartal einen um 7 Prozent sinkenden Umsatz. Das wäre der erste Rückgang seit mehr als fünf Jahren.

Elliott Management hat ihren Anteil an dem mit Problemen kämpfenden Logistiker Roadrunner Transportation Systems auf 13,5 von 9,6 Prozent erhöht. Die Beteiligungsgesellschaft hält bereits sämtliche Vorzugsaktien an Roadrunner. Die Aktie wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel am Freitagabend legte die Aktie aber um rund 10 Prozent zu.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 19, 2018 06:22 ET (11:22 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.