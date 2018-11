Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ABB von 23 auf 21 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Aus fundamentaler Sicht sei das Wachstum des Unternehmens wegen seiner Komplexität in den vergangenen Jahren hinter dem weltweiten Wirtschaftswachstum zurückgeblieben, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem dürften steigende Kosten im kommenden Jahr auf die Margen drücken./bek/la Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-11-19/12:59

ISIN: CH0012221716