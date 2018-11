Paris - Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn steht wegen mutmasslichen Verstosses gegen japanische Finanzgesetze vor dem Aus beim japanischen Autobauer Nissan. Monatelang gingen Nissan-Mitarbeiter vertraulichen Hinweisen nach, dass der 64-jährige Ghosn unter anderem sein Einkommen bei der Tokioter Börse zu niedrig angegeben haben soll. Ghosn ist bei den Japanern Verwaltungsratschef und bei Renault gleichzeitig Vorstandschef. Ausserdem führt er die gemeinsame Allianz der beiden Autobauer.

Nissan sprach von ernsthaftem Fehlverhalten des in Brasilien geborenen Managers und will ihn wegen Verstössen gegen die Sorgfaltspflicht zum Rückzug drängen - Vorstandschef Hiroto Saikawa werde dies dem Aufsichtsrat vorschlagen, teilte Nissan am Montag in Tokio mit.

Persönlicher Gebrauch von Firmeneigentum?

Renault-Aktien stürzten am Montag in Paris um 12 Prozent auf den tiefsten Stand seit über drei Jahren. Bei der Untersuchung ging es um das Finanzgebaren von Ghosn sowie einem weiteren ...

