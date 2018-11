Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Glencore auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 Pence belassen. Die geopolitischen Spannungen in der afrikanischen Kupferregion Copperbelt stellten die dort engagierten Bergbaukonzerne in den nächsten Jahren vor noch größere Herausforderungen, schrieb Analyst Patrick Jones in einer am Montag vorliegenden Studie. Aus diesem Grund sei die Glencore-Aktie - obwohl günstig - im Vergleich zu anderen nicht sonderlich attraktiv./tav/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

