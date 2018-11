Unterföhring (ots) -



Adrenalin. Action. Abenteuer. Im Kajak und auf Schnee-Motorrädern stürzen sich wagemutige Promis in "Die ProSieben Wintergames" schwarze Pisten hinunter - am 14. und 15. Dezember live in St. Anton am Arlberg (Österreich). Unter anderem treten an: Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Paul Janke, Jessica Paszka, Joey Kelly, Jana Julie Kilka, Lucas Cordalis, Miriam Höller, Jürgen Milski und Antonia aus Tirol.



Am ersten Abend messen sich die Stars beim Snow-Kajak: Nicht im Wildwasser, sondern auf der Skipiste rasen die Promisportler durch einen herausfordernden Parcours aus Steilkurven und Schanzen im Einzel- sowie Doppelkajak. In der Disziplin "Schnee-Schwalbe" zeigen die Promis in "Die ProSieben Wintergames" am Samstag, was aus PS-starken Schnee-Motorrädern beim Massenstart auf der eisigen Rennstrecke und auf der Slalom-Piste herauszuholen ist.



Außergewöhnlicher Spitzensport gepaart mit reichlich Nervenkitzel: "Die ProSieben Wintergames" werden live um 20:15 Uhr aus St. Anton auf ProSieben übertragen. Das zweitägige Wintersport-Spektakel moderieren Christian Düren, Viviane Geppert und Matze Knop, die Wettkämpfe auf der Piste kommentiert Elmar Paulke.



"Die ProSieben Wintergames" sind eine Gemeinschaftsproduktion der MMP Event GmbH & Seapoint Productions GmbH & Co. KG.



"Die ProSieben Wintergames" - am 14. und 15. Dezember 2018 live aus St. Anton am Arlberg, um 20:15 Uhr, auf ProSieben.



