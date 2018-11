Der Zweckverband Klärwerk Steinhäule als Betreiber der Kläranlage Ulm-Neu-Ulm entschloss sich nach längeren Forschungsarbeiten, neue Adsorptions-Reinigungsbecken zu bauen: In dieser besonderen Reinigungsstufe werden alle bislang nicht ausgefilterten Anteile wie Medikamentenreste, Hormone wie z.B. Östrogen sowie andere bislang nicht aus dem Abwasser entfernbare Reststoffe in einer weiteren Klärstufe durch Aktivkohle gebunden und nach Trocknung der Kohle praktisch rückstandslos verbrannt. Die Asche kann bedenkenlos als Dünger für die Landwirtschaft eingesetzt werden.

In der Anlage kommen fünf »VLT Aqua Drive FC 202« mit 110?kW sowie weitere fünf Antriebe mit 160?kW zum Einsatz (Bild?1). Die Frequenzumrichter steuern die Motoren der Schneckenpumpanlagen, Rührwerke sowie der Gebläse. Sie verbessern die Prozessqualität der Anwendung sehr stark und sparen durch die exakt bedarfsgerechte Leistungsbereitstellung zudem erheblich Energie ein (Bild?2).

Hintergrund für die Investition in die Adsorptionsreinigungsstufe sind Untersuchungen, die zeigten, dass dem konzentrierten Abwasser einer Kläranlage ausgesetzte Krebszellen sehr schnell zu wuchern beginnen. Das liegt daran, dass das unbehandelte Abwasser neben seiner Schmutz- und Keimfracht meist noch spürbar durch Medikamentenrückstände und bestimmte hormonelle Stoffe wie Östrogene belastet ist. Gerade letzteres hatte bislang nach einer konventionellen Reinigung des Abwassers noch seine Auswirkungen auf die Fauna der Flüsse in unmittelbarer Nähe zu einer Kläranlage, weil durch diese Stoffe eine vermehrte Schädigung beispielsweise der Fischbestände durch Verweiblichung und andere Missbildungen zu verzeichnen sind.

Um diese negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu mindern oder komplett zu beseitigen, wurde in einem seitens des Landes Baden Württemberg geförderten Projekt die Entwicklung der inzwischen in Neu-Ulm/Ulm und anderen Kläranlagen umgesetzten Adsorptionsstufe vorangetrieben. Ziel ist es, diesen Ausbau kontinuierlich weiterzuführen und das modulare Konzept in immer mehr Kläranlagen einzusetzen. Aktuell sind in Baden-Württemberg geschätzt rund 20 Adsorptionsanlagen im Bau (Tabelle).

Funktionsweise der Adsorptionsstufe

Nach allen in einer Kläranlage standardmäßig vorgenommenen Reinigungsvorgängen (mechanisch, biologisch) wird in einem zusätzlichen weiteren Arbeitsschritt für die sogenannte Adsorption in einem zusätzlichen Klärbecken Aktivkohlepulver beigemischt, das Schadstoffe bindet - sämtliche Mikroverunreinigungen sowie sogenannte inerte organische Restverschmutzungen wie beispielsweise Arzneimittelrückstände, Röntgenkontrastmittel, Hormone und anderes mehr.

Diese lagern sich an die große Oberfläche der Kohle an - 1?g Aktivkohle hat etwa die Oberfläche eines Fußballfeldes. Bei der Anwendungen im Klärwerk Steinhäule wird sehr fein gemahlene Aktivkohle im Einrührverfahren eingesetzt: Dies erfordert eine spezielle Dosieranlage in Verbindung mit einer ständigen Durchmischung des Abwassers. Zugesetzt werden nach einer SAK- bzw. TOC-Analyse (SAK, Summenparameter für Spurenstoffe; TOC, Total Organic ...

