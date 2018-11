BERLIN/MÜNCHEN (Dow Jones)--Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder will mit dem althergebrachten Basta-Stil der CSU brechen und die Partei stärker kooperativ führen. "Die Zeiten von One-Man-Shows gibt es nicht mehr", sagte Söder bei der Ankündigung seiner Kandidatur für den Parteivorsitz.

Er will Horst Seehofer beerben, der das Amt des Vorsitzenden bei einem Parteitag am 19. Januar abgeben wird. Söder will aber an Seehofer als Bundesinnenminister festhalten. Der 51-Jährige kündigte an, mehr Frauen und junge Leute in die CSU zu holen. "Wir müssen deutlich weiblicher werden und mehr Korridore öffnen, wo mehr Frauen mitmachen können", sagte er.

Klar abgrenzen will er die Christsozialen von der AfD. Nicht hinterherlaufen, sondern stellen, sei die Aufgabe der Partei, betonte der Ministerpräsident. Die Doppelbelastung aus Ministerpräsident in Bayern und Parteichef werde schwer, sagte Söder. Seinen Worten nach hätte auch eine Doppelspitze funktionieren können, aber sowohl der EU-Spitzenkandidat Manfred Weber als auch Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hätten abgesagt. Bei der Landtagswahl im Oktober hatte Söder das schwächste Ergebnis für seine Partei seit 1950 eingefahren. Ihm gelang es, rasch und geräuschlos eine Koalition mit den Freien Wählern zu schmieden.

