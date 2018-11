München (ots) - "Die Pfefferkörner" ist ein echter Klassiker im Kinder- und Familienprogramm des Ersten und bei KiKA! Seit mittlerweile 19 Jahren ermitteln junge Detektive in der Speicherstadt und rund um den Hamburger Hafen. Zu Beginn der 15. Staffel, die am kommenden Samstag, 24. November 2018, um 8:25 Uhr im Ersten startet, agieren noch drei Folgen lang Mia (Marleen Quentin), Alice (Emilia Flint), Benny (Ruben Storck), Johannes (Luke Matt Röntgen) und Lisha (Emma Roth). Dann treten (ab Folge 186 am 1. Dezember) fünf neue Kinder der zehnten Generation in ihre Fußstapfen.



Die Geschwister Nele (Ronja Levis) und Levin (Moritz Pauli) ziehen mit ihren Müttern Imke (Lena Münchow) und Krissi Grevemeyer (Silja von Kriegstein) ins Kontor. Sie werden unterstützt von Kira (Marlene von Appen), der Tochter des Fischbudenbesitzers Sven Dierksen (Bo Hansen), und den aus Nigeria stammenden Brüdern Tayo (Samuel Adams) und Olufemi (Spencer König). Die beiden Flüchtlingsjungen sind schon seit zwei Jahren in Deutschland und leben als Pflegekinder von Andrea Jansen (Meike Kircher) und Martin Schulze (Janek Rieke) im Kanuverleih an der Alster.



Gemeinsam ermitteln die fünf Freunde u.a. in einem spektakulären Entführungsfall in der Elbphilharmonie, helfen einer alten Dame bei der Suche nach ihrer Familie, decken einen Chlorgasdiebstahl im Schwimmbad auf und enttarnen eine Praxis, in der illegal Hunde geklont werden. Nele, Levin, Kira, Tayo und Olufemi haben es mit einem sehr persönlichen Fall von Benzindiebstahl zu tun und kommen in der Hamburger Kunsthalle kriminellen Weihnachtsmännern auf die Schliche.



"Die Pfefferkörner" wurde produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzent: Holger Ellermann) im Auftrag der ARD unter Federführung des NDR für Das Erste. Die Redaktion hat Sandra Le Blanc-Marissal (NDR).



Samstag, 24. November 2018 8:25 Uhr: Für die Kunst (Folge 183) 8:50 Uhr: Natürlich Jule (184) 9:20 Uhr: Die Aal-Mafia (185)



Samstag, 1. Dezember 2018 8:25 Uhr: Die Aussteigerin (186) 8:50 Uhr: Das Wunderkind (187) 9:20 Uhr: Die alte Frau (188)



Samstag, 15. Dezember 2018 8:25 Uhr: Abi um jeden Preis (189) 8:50 Uhr: Schwimmbadhelden (190) 9:20 Uhr: Fischköppe (191)



Samstag, 22. Dezember 2018 8:25 Uhr: Fischköppe (191) 8:50 Uhr: Aliens (192) 9:20 Uhr: Der doppelte Willie (193)



Samstag, 29. Dezember 2018 8:50 Uhr: Tankstopp (194) 9:20 Uhr: Stille Nacht (195)



