Der Softwareanbieter Salesforce wird immer mächtiger - und im nächsten Jahr 20 Jahre alt. Konzernchef Keith Block beharrt darauf, dass man noch lange nicht zu der von ihm geschmähten alten Riege wie Oracle und SAP gehöre.

Mr. Block, Sie sind seit August neben Gründer Marc Benioff gleichberechtigter CEO von Salesforce. Warum jetzt diese Doppelspitze?Das hat mit der wachsenden Größe und Komplexität unseres Unternehmens zu tun. Wir wollen bis 2022 einen Umsatz von 23 Milliarden Dollar erreichen, was vom Wachstum her in der Softwarebranche einzigartig ist. Marc fokussiert sich auf Strategie, Kultur und Produktentwicklung, ich mich auf den operativen Betrieb, Ausführung und Wachstumsstrategie. So machen wir das bereits, seit ich vor fünf Jahren zu Salesforce kam.

Doppelspitzen haben allerdings keinen guten Ruf in der Wirtschaft.Eine gute Beziehung basiert auf Vertrauen. Marc und ich kennen uns seit 1986, als wir bei Oracle starteten. Wir sind befreundet. Wir haben unterschiedliche Blickwinkel auf Probleme. Das Zusammenspiel funktioniert hervorragend, wie unsere Resultate zeigen.

Da Sie über Vertrauen sprechen: Es gibt mittlerweile weltweit Zweifel, ob die Tech-Unternehmen im Silicon Valley dieses noch verdienen. Wie sehen Sie das?Vertrauen ist das Fundament unserer Kultur. Gerade bei uns, wo es um Kundendaten geht. Wenn man kein Vertrauen genießt, hat man nichts. Privatsphäre wiederum ist der Bruder oder die Schwester von Vertrauen. Wir begrüßen, was die EU mit ihren Datenschutzvereinbarungen tut und meinen, dass es auch für die USA ein Vorbild sein kann. Wir brauchen in diesem Bereich dringend verlässliche Abkommen zwischen Wirtschaft und Behörden, damit die digitale Neugestaltung der Wirtschaft vorankommt und nicht strauchelt.

In Tech-Unternehmen wird kontrovers diskutiert, wie eng man mit der Regierung arbeiten kann, wenn die Produkte für kontroverse Zwecke genutzt werden. Unter Ihren Mitarbeitern gab es Kritik an dem Vertrag mit der US-Grenzschutzbehörde.Erst einmal, wir tolerieren nicht, dass Kinder und Eltern (nach einem illegalen Grenzübertritt, Anm. d. ...

