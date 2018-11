Der jüngste Milliardenkauf von SAP zeigt die Schwächen des Softwarekonzerns. Die Walldorfer sind deutlich größer als Rivale Salesforce, aber im entscheidenden Segment liegen sie hinten.

Der Albtraum von SAP bewahrt auch unter Stress seine Manieren: Keith Blocks Zeitplan ist aus dem Takt geraten. Gerade hat der Salesforce-Vorstandschef einen ehemaligen US-Vizepräsidenten durch die Salesforce-Hausmesse geführt. "Ich musste mich um Al Gore kümmern", entschuldigt Block seine Verspätung. Dann schenkt er Deutschlandchef Joachim Schreiner Kaffee ein. In den Meetingraum der Messe dringt der Lärm von Tausenden Besuchern, die durch das Konferenzzentrum in San Francisco strömen, wo Salesforce seine neueste Software 360 Grad präsentiert. Block umarmt Schreiner. Joachim, sagt der Salesforce-Chef mit einem Grinsen, hebe seine Stimmung. "Deutschland ist derzeit unser am schnellsten wachsendes Land." Block schwärmt von Kunden wie Adidas und der "deutschen Ingenieurkultur".

Das Eigenlob ist ein wenig verborgener Seitenhieb gegen Deutschlands größten Konzern SAP. Der Softwareanbieter aus dem nordbadischen Walldorf ist dreimal so groß wie Salesforce - doch im derzeit wichtigsten Markt läuft SAP den Amerikanern hinterher: bei Programmen zum Management von Kundenbeziehungen, Customer Relationship Management, kurz: CRM. Sie gelten in der IT-Branche als Königsdisziplin. Block des eigenen Vorsprungs gewiss, nennt SAP deshalb nur "einen unserer Wettbewerber".

Der Konkurrenzkampf zwischen SAP und Salesforce aber ist zum entscheidenden Duell der IT-Giganten bei Unternehmenssoftware ausgewachsen, dessen Ergebnis viele globale Konzerne nachhaltig beeinflussen wird. Beide Unternehmen bieten Softwareprodukte an, die Managern Informationen liefern, mit deren Hilfe sie ihre Entscheidungen treffen können. SAP und Salesforce kämpfen mit Milliardenübernahmen um die Vormachtstellung in der IT-Industrie. Geld scheint keine Rolle zu spielen.

Dass SAP-Chef Bill McDermott vor ein paar Tagen acht Milliarden Dollar für das Softwareunternehmen Qualtrics aus Utah ausgab, ist vor allem dem Druck von Salesforce geschuldet. Qualtrics sammelt Informationen aus sozialen Medien, etwa dazu, wie sich Käufer über Marken äußern. Mit diesen Informationen im Rücken sollen sich Produkte besser vermarkten lassen. "Qualtrics und SAP schaffen eine einzigartige Kombination, die in der Techbranche ihresgleichen sucht", verteidigte McDermott den hohen Kaufpreis.

Für Marktbeobachter ist der teure Kauf - Qualtrics macht nicht mal 400 Millionen Dollar Umsatz - ein nachvollziehbarer Schachzug: "Der wahre Rivale von SAP für die unmittelbare Zukunft heißt nicht Oracle oder Microsoft, sondern Salesforce", sagt Holger Mueller, Analyst bei Constellation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...