Hammelburg/Bayern (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Reserve des Deutschen Heeres hat sich zu ihrer Arbeitstagung vom 8. bis 10. November am Ausbildungszentrum Infanterie in Hammelburg getroffen. Die rund 200 Teilnehmenden freuten sich über die positive Aufbruchstimmung im Heer, die nun auch die Reserve erfassen soll.



"Es tut sich was im Deutschen Heer - es geht vor allem in den allseits bekannten 'Mängelbereichen' positiv voran. Ganz gleich, ob ich mit Menschen innerhalb oder außerhalb der Bundeswehr spreche, jeder hat den Eindruck, dass sich in unserem Heer vieles zum Positiven verändert. Und diese Aufbruchstimmung möchten wir bei dieser Tagung an Sie weitergeben", benannte der Tagungsleiter, Generalleutnant Johann Langenegger, das Ziel der Veranstaltung. Er zeichnet als Kommandeur Einsatz im Kommando Heer und Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres für Reservistenangelegenheiten in der größten Teilstreitkraft der Bundeswehr verantwortlich.



zum Gesamtbeitrag:



http://www.deutschesheer.de/portal/poc/heer?uri=ci%3Abw.heer.aktue ll.nachrichten.jahr2018.november2018&de.conet.contentintegrator.portl et.current.id=01DB050000000001%7CB6ND5X080DIBR



OTS: Presse- und Informationszentrum des Heeres newsroom: http://www.presseportal.de/nr/127975 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_127975.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum des Heeres Telefon: +49 (0)3341 - 58 - 1511 E-Mail: PIZHeer@Bundeswehr.org www.deutschesheer.de