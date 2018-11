Frankfurt am Main - Der Euro hat am Montag zum Dollar etwas zugelegt. Gegen Mittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1424 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch kurzzeitig unter 1,14 Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung verteidigte damit die deutlichen Gewinne vom Freitag. Zum Franken hat sich der Euro etwas vergünstigt. Derzeit wird der Euro zu 1,1385 gehandelt, nach 1,1405 Franken am Morgen. Der US-Dollar ist gegenüber dem Franken noch deutlicher unter die Parität gefallen und kostet aktuell 0,9968 Franken.

Optimistische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...