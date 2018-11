Eschborn (ots) - Das Edelmetall Gold schien ja in jüngerer Zeit zeitweilig wieder einmal etwas aus dem Fokus der Investoren geraten zu sein - doch viele Analysten sehe gerade in schwächeren Marktphasen erhebliche Chancen. Eine bewährte Anlagephilosophie besagt ja, beispielsweise im Rohstoffsektor vorzugsweise dann zu kaufen, wenn eine Ressource unterbewertet ist. Gemäß dieser Strategie handelt ein langfristig orientierter Anleger dezidiert gegen den tagesaktuellen Trend und oft gegen die Mehrheit der Investoren, kauft oder verkauft also, bevor die Trendumkehr und das geänderte Investmentverhalten zum "Mainstream" geworden ist. Speziell für Investments in physisches Gold kann sich eine antizyklische Erhöhung des Anteils im Portfolio nach Einschätzung der Multi-Invest GmbH aus Eschborn bei Frankfurt am Main als lohnend erweisen.



Multi-Invest Sachwerte GmbH rät: Strategisch investieren - statt Stimmungen zu folgen



Der Begriff "Antizyklisches Investieren" meinte ursprünglich vorrangig, bei schlechter Konjunktur zu kaufen und bei guter Konjunktur zu verkaufen. Heutzutage bezieht sich die Praxis auch auf entgegen der Marktstimmung gerichtetes Handeln. Die Marktstimmung bezeichnet die vorherrschende Haltung der Anleger gegenüber einer bestimmten Assetklasse, Branche - oder auch den Markt als Ganzes. Diese Stimmung basiert nur zum Teil auf objektiver Marktbewertung; sehr oft spielen psychologische und emotionale Faktoren mit hinein.



Als ein valider Indikator für die Stimmung am Markt gilt die Positionierung in Form von offenen Geschäften. Eine steigende oder fallende Anzahl an offenen Long- oder Short-Positionen kann als Trendbarometer hinsichtlich der Marktstimmung gedeutet werden.



So müssen beispielsweise Investoren an der US-Rohstoffterminbörse angeben, ob sie auf steigende (Long-Positionen) oder fallende (Short-Positionen) Preise der jeweiligen Rohstoffe setzen. Wenn dort die Short-Positionen überwiegen, kann dies entscheidenden Einfluss auf die Preiseentwicklung der betroffenen Commodities haben - selbst wenn die Nachfrage nach der jeweiligen Ressource objektiv stabil ist. Wer hier entgegen der vorherrschenden Marktstimmung investiert, erwirbt Rohstoffe wie Gold zu günstigeren Kursen als während eines Goldbooms - und kann von zukünftigen Wertsteigerungen in besonderem Maße profitieren.



Die besondere Korrelation von US-Dollar und Goldpreis



Gold wird bereits seit 5.000 Jahren als Währung genutzt. Dabei hat das Edelmetall in all den Jahren seine potenzielle Kaufkraft immer behalten. Denn es ist nicht wirklich der reale Wert des Goldes, der stark steigt oder fällt, vielmehr sind die Papierwährungen steten Wertschwankungen unterworfen. So wirkt sich beispielsweise der Kurs des US-Dollar in der Regel direkt auf den Goldpreis aus - trotz der Entkoppelung der beiden Werte durch die Lösung der Vereinigten Staaten vom Goldstandard. Dabei entwickelt sich der Goldpreis üblicherweise stark gegenläufig zur Stärke des "Greenback". Steigt der Wert des US-Dollar im Vergleich zu anderen Währungen, so sinkt im Gegenzug meist der Goldpreis - und umgekehrt. Von vielen Anlegern werden laut der Experten der Multi-Invest Sachwerte GmbH Investments in das Edelmetall daher auch als probates Instrument der Absicherung gegen eine Abwertung des Dollars genutzt - zum Beispiel falls in US-Dollar notierte Fonds gehalten werden.



Physisches Gold oder "Papier-Gold"?



Ein Sachwertinvestment in Gold bringt zwar weder Zins noch Rendite - es bringt also keine regelmäßige Rendite. Das ist aber auch nicht der vorrangige Sinn des Edelmetallinvestments. Vielmehr gilt Gold dem Anleger traditionell als Versicherung gegen potenzielle Krisen und Abwärtstrends auf dem Kapitalmarkt. Dem Absicherungsaspekt kommen aber praktisch nur Anlagen in physisches Gold entgegen. Wer hingegen am Goldmarkt nur in Form von Optionen, Zertifikaten, Goldminenaktien, Rohstofffonds oder ETFs teilnimmt, ist nicht wirklich im Besitz eines Sachwertes, sondern verfügt lediglich über Wertpapiere, also nur ein indirektes Investment in Gold - ein klarer Unterscheid zum Realbesitz des Edelmetalls.



Mit Goldsparplänen der Multi-Invest Sachwerte GmbH gegen Kursschwankungen absichern



Schwankende Edelmetallpreise verunsichern Anleger häufig. Selbstredend erwirbt der Käufer mehr Goldquantitäten für sein Geld, wenn der Goldpreis möglichst niedrig ist. Doch niemand kann voraussagen, wann eine Tiefphase erreicht oder durchschritten ist. Eine Möglichkeit, sich von oft psychologisch bedingten Preisschwankungen weitgehend unabhängig zu machen, ist ein langfristiger Goldsparplan. Mithilfe dieses Investitionsmodells ermöglicht die Multi-Invest GmbH Privatanlegern bereits mit moderaten monatlichen Zahlungen ab 50 Euro die Möglichkeit, ihr Kapital in den krisenstabilen Sachwert Gold zu investieren. Mit einem Sparplan wird jeden Monat per Direktabbuchung automatisch eine geringe Menge Gold erworben und zum Depotbestand hinzugefügt. So machen sich Goldsparer freier von kurzfristigen Kursschwankungen und nutzen ihr Sparkapital dauerhaft und verlässlich zum Vermögensaufbau. Das erworbene Gold ist nach internationalen Standards zertifiziert und vom Reinheitsgrad 999,9/1000.



Darüber hinaus ermöglichen die Investmentlösungen der Multi-Invest Sachwerte GmbH Anlegern ein Engagement im Marktsegment der Edelmetalle auch mittels Einmalanlagen. Ab einer Summe von 1.000 Euro kann vorhandenes Kapital als einmaliges Investment in physisches Gold angelegt werden. Kombinationen aus Einmalzahlung und darauffolgender regelmäßiger Einzahlungen sind ebenfalls ein oft genutztes Modell für das Sachwertinvestment.



Das Sachwertdepot dynamisch anpassen



Privatanleger, die Gold als Baustein ihrer Strategie zum Vermögensaufbau nutzen möchten, stellen sich häufig die Frage, welchen Anteil das Edelmetall im Portfolio grundsätzlich einnehmen sollte. Eine klassische Investmentregel rät zu einem Goldanteil von mindestens zehn Prozent des Vermögens - doch gerade in einer für den Kauf günstigeren Marktphase lohnt sich eine stärkere Berücksichtigung des Edelmetalls. Die Sachwertexperten von der Multi-Invest Sachwerte GmbH raten außerdem zu einer Diversifizierung des Metalldepots mit Silber, Diamanten und nicht zuletzt den sogenannten Seltenen Erden. Investoren, die sich vielseitig in Gold und anderen Rohstoffen engagieren möchten, können sich vom Team nahe Frankfurt und bundesweit persönlich zum ihrem Investmentmix beraten lassen.



Weitere Nachrichten von den Edelmetallmärkten gibt es auf https://www.edelmetall-investment.com



