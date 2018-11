Berlin (ots) - Seit Anfang November ist der ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie" 2019 zum inzwischen elften Mal ausgeschrieben. Bewerbungen sind bis zum 28. Februar 2019 online möglich. Bewerben können sich Absolventinnen von Hochschulen und Universitäten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ihre Abschlussarbeiten zu aktuellen technischen Fragestellungen aus dem Themenbereich der audiovisuellen Medien in Fernsehen, Hörfunk oder Onlinemedien müssen nach dem 1. Januar 2017 angenommen worden sein.



Nach Abschluss einer ersten Beurteilungsphase werden im Mai 2019 zehn Nominierte der Öffentlichkeit vorgestellt. Nach einer weiteren Juryrunde werden im Juli 2019 die drei Preisträgerinnen bekannt gegeben. Sie werden dann auf der Jubiläumspreisverleihung am 06. September 2019 auf der IFA in Berlin mit Geldpreisen im Gesamtwert von 10.000 EUR ausgezeichnet.



Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg und Schirmherrin des Wettbewerbs, hebt besonders die Zukunftsorientierung des Förderpreises hervor: "Der öffentlich-rechtliche Rundfunk setzt die gezielte Frauenförderung im technischen Bereich auf die Tagesordnung. Der Förderpreis lebt von hochtalentierten Absolventinnen, die mit wissenschaftlicher Expertise und technologischen Visionen den Medienalltag von morgen prägen. Diese kompetenten Frauen mit Karrierepotenzial in der Medientechnologie brauchen wir."



Ausgerichtet wird der ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie" von der ARD.ZDF medienakademie, der Fort- und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland.



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Weitere Informationen, das Bewerberinnenportal und Pressematerial finden Sie im Internet unter www.ard-zdf-foerderpreis.de.



Bei Fragen zum Förderpreis oder für spezielles Text-, Bild- oder Videomaterial wenden Sie sich bitte an: ARD/ZDF Förderpreis "Frauen + Medientechnologie" Monika Gerber Wallensteinstr. 121 D-90431 Nürnberg Telefon + 49 911 9619 495 E-mail: info@ard-zdf-foerderpreis.de