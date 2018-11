Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.733,10 -0,36% +0,19% Euro-Stoxx-50 3.184,77 +0,13% -9,11% Stoxx-50 2.919,45 +0,16% -8,13% DAX 11.326,25 -0,13% -12,32% FTSE 7.059,11 +0,64% -8,77% CAC 5.027,71 +0,05% -5,36% Nikkei-225 21.821,16 +0,65% -4,15% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,47% -24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,40 56,46 -0,1% -0,06 -2,9% Brent/ICE 66,69 66,76 -0,1% -0,07 +5,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.220,23 1.221,20 -0,1% -0,98 -6,3% Silber (Spot) 14,37 14,41 -0,3% -0,04 -15,2% Platin (Spot) 848,25 846,70 +0,2% +1,55 -8,7% Kupfer-Future 2,78 2,80 -0,6% -0,02 -17,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Im Fokus stehen nach dem Gipfel des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (Apec) die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und China. Dabei wurden erneut die großen Differenz zwischen beiden Staaten im Handelskonflikt deutlich. Dennoch zeigte sich bereits an den asiatischen Börsen, dass Anleger relativ gelassen reagierten. Offenbar setzen Investoren auf eine Einigung auf dem G20-Treffen Ende des Monats. Unter den Einzelwerten legen Tesaro vorbörslich um 8,4 Prozent zu. Einem Medienbericht zufolge denkt das auf Onkologie spezialisierte biopharmazeutische Unternehmen über seinen Verkauf nach, nachdem es Angebote von interessierten Käufern erhalten hat. Nvidia notieren nahezu unverändert nach einem Absturz um 18,6 Prozent im regulären Handel zum Wochenschluss. Der Chiphersteller erwartet für das laufende Quartal einen sinkenden Umsatz. Elliott Management hat ihren Anteil an dem mit Problemen kämpfenden Logistiker Roadrunner Transportation Systems auf 13,5 von 9,6 Prozent erhöht. Die Beteiligungsgesellschaft hält bereits sämtliche Vorzugsaktien an Roadrunner. Die Aktie wird noch nicht gehandelt, im nachbörslichen Handel am Freitagabend legte sie aber um rund 10 Prozent zu.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

14:00 DE/Volkswagen AG (VW), Telefonkonferenz für Analysten

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine wichtigen Konjunkturdaten angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen geben die Gewinne weitgehend ab. Angesichts der bestehenden Risiken überrascht das nicht. Jederzeit kann der Brexit auf der Zielgeraden noch eine neue Richtung nehmen. Außerdem zeigte der Apec-Gipfel keine Annäherung im Handesstreit zwischen den USa und China. Zudem wird spätestens für Mittwoch die Antwort aus Brüssel auf den italienischen Haushaltsentwurf für 2019 erwartet. Weiterhin unter Druck stehen die Stahlwerte. Für Salzgitter geht es 1 Prozent nach unten, Thyssenkrupp fallen um 0,7 Prozent. Vor allem Vallourec brechen um weitere 25 Prozent nach zuvor schwachen Zahlen ein. Renault stürzen um 10,2 Prozent ab. Hier belasten Berichte, CEO Carlos Ghosn könnte in Japan eine Verhaftung drohen. Telecom Italia legen gegen den ruhigen Markt um 3,2 Prozent zu, Vivendi steigen um 0,8 Prozent. Bei den Italienern komme die Ernennung des neuen, vom Aktivinvestor Elliott gestützten CEO Luigi Gubitosi gut an, kommentiert Bryan Garnier. Grand City Properties hat in den ersten neun Monaten des Jahres Einnahmen und Ergebnis gesteigert. Beim Ausblick ist das im MDAX notierte Unternehmen etwas vorsichtiger. Die Aktie verliert 0,3 Prozent. Um 5,2 Prozent nach oben auf 13,30 Euro springen die Aktien von Lotto24, nachdem Zeal Network ein Übernahmeangebot vorgelegt hat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:11 Fr, 17.15 % YTD EUR/USD 1,1419 +0,01% 1,1395 1,1404 -5,0% EUR/JPY 128,83 +0,01% 128,64 128,70 -4,8% EUR/CHF 1,1382 -0,34% 1,1406 1,1418 -2,8% EUR/GBP 0,8909 +0,14% 0,8887 0,8884 +0,2% USD/JPY 112,82 +0,01% 112,81 112,85 +0,2% GBP/USD 1,2817 -0,13% 1,2821 1,2836 -5,1% Bitcoin BTC/USD 5.319,03 -4,9% 5.456,84 5.579,22 -61,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Während Tokio, Hongkong und Schanghai fester notierten, verbuchte Sydney Abgaben. Im Fokus stand der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der sich auch durch den Apec-Gipfel zog. In Tokio legte der Nikkei-225 zu. Gestützt wurde er von einer Erholung bei Technologiewerten. Tokyo Electron stiegen um 3,6 Prozent, Advantest um 2,2 und Sony um 3,5 Prozent. Für Softbank ging es um 5,1 Prozent nach oben. Der Finanzsektor litt unter den gesunkenen Renditen japanischer Staatsanleihen. T&D gaben um 3,5 Prozent nach, Sumitomo Mitsui Financial fielen um 2,1 Prozent. Derweil verzeichnete Japan im Oktober ein höher als erwartetes Handelsdefizit, nachdem die Exporte niedriger als prognostiziert ausgefallen waren. In Hongkong schoss der HSI nach einer Berg- und Talfahrt im Plus. Tagessieger war Schanghai nach einem ebenfalls volatilen Handelsverlauf. Gestützt wurde die Stimmung von Spekulationen auf Konjunkturstimuli, darunter möglicherweise auch Zinssenkungen. Von letzterem profitierten Immobilienwerte. Xiaomi erhöhten sich vor Veröffentlichung der Drittquartalszahlen um 4 Prozent. In Neuseeland stürzten Metro Performance Glass um 24 Prozent ab, weil ein Wettbewerber den Aufbau einer Fertigung in dem Land plant. In Sydney standen Ölwerte unter Abgabedruck. Der Sektorindex gab 1,6 Prozent ab.

CREDIT

Die Risikoprämien zur Absicherung europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen verharren am Montag auf dem erhöhten Niveau. "London, Brüssel und Rom dominieren weiter das Geschehen", heißt es bei der Commerzbank. Eine signfikante Erholung italienischer Papiere sei unwahrscheinlich, und die Brexit-Risiken dürften ein wichtiger Performance-Treiber bleiben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche Bank kauft für bis zu 1 Milliarden Euro Anleihen zurück

Die Deutsche Bank AG will künftige Zinszahlungen und die Fälligkeitsstruktur ihrer Anleihen optimieren. Zu diesem Zweck will sie Anleihen für bis zu 1,0 Milliarde Euro zurückkaufen. Das öffentliche Rückkaufangebot gelte für die beiden folgenden länger laufenden Euro-Anleihen: 1,125 Prozent, März 2025 (ISIN: DE000DB7XJP9) und 1,750 Prozent, Januar 2028 (ISIN: DE000DL19T26). Das Tenderangebot ende voraussichtlich am 27. November 2018.

VW-Absatz auch im Oktober von WLTP-Umstellung belastet

Volkswagen hat im Konzern im Oktober wegen anhaltender Verzögerungen beim neuen Abgasmessverfahren WLTP erneut deutlich weniger Autos verkauft. Der DAX-Konzern sieht allerdings nun die Talsohle durchschritten. Aus diesem Grund bestätigten die Wolfsburger ihren Ausblick für das Gesamtjahr, wonach die Verkäufe leicht über denen des Vorjahres liegen sollen.

Innogy lobt Belohnung von 80.000 Euro nach Attentat auf CFO aus

Wegen bislang erfolgloser Ermittlungen nach dem Säureanschlag auf Finanzvorstand Bernhard Günter hat der Energieversorger Innogy eine Belohnung zur Ergreifung der Täter ausgesetzt. Sie beträgt 80.000 Euro und wird für sachdienliche Hinweise gezahlt, wie das Unternehmen mitteilte. Das Geld sei ausschließlich für Privatpersonen bestimmt, die sich auch anonym an die Polizei oder eine Anwaltskanzlei wenden könnten.

Steinhoff ernennt Sanierer du Preez zum CEO

Der angeschlagene Möbelhändler Steinhoff bekommt einen neuen CEO. Der Restrukturierungsexperte Louis du Preez wird den Posten von Danie van der Merwe übernehmen, der Steinhoff seit Dezember interimistisch führt und zum Ende des Jahres von seinem Amt zurücktritt. Van der Merwe habe das Unternehmen stabilisiert und den "extrem komplexen und langen Restrukturierungsprozess" vorangetrieben, so Steinhoff. Er werde bis zum 1. Dezember 2019 im Unternehmen bleiben, um das neue Management zu unterstützen.

Zeal will Lotto24 übernehmen - Bewertung ca 361 Mio Euro

Das britische Unternehmen Zeal Network will das Hamburger Online-Lotterieanbieter Lotto24, mit dem es gemeinsame Wurzeln hat, übernehmen. Zeal will den Aktionären von Lotto24 ihre Aktien im Rahmen eines freiwilligen Übernahmeangebots abkaufen. Für je 1,6 Aktien sollen sie eine neue Zeal-Aktie erhalten.

Apple kürzt Bestellungen bei iPhone-Zulieferern - Kreise

Die Modellvielfalt beim iPhone führt zu Turbulenzen entlang der Lieferkette. Apple hat angesichts sinkender Nachfrage Schwierigkeiten, den Zulieferern belastbare Prognosen zum Teilebedarf zu machen, verlautet aus Kreisen, die mit der Situation vertraut sind. In den vergangenen Wochen hat Apple seine Produktionsaufträge für alle drei iPhone-Modelle reduziert, die erst im September vorgestellt worden waren, sagten die Informanten.

Apple-CEO für staatliche Regulierung von Technologiekonzernen

Apple-Chef Tim Cook hat sich beim Thema Datenschutz für ein Eingreifen des Staates ausgesprochen. Er sei zwar allgemein "kein großer Fan von Regulierungen", sagte Cook in einem Interview mit der Nachrichtenseite Axios, das am Sonntag im US-Sender HBO ausgestrahlt wurde. Er sei "ein großer Anhänger des freien Marktes". Doch: "Wir müssen es zugeben, wenn der freie Markt nicht funktioniert. Und er hat hier nicht funktioniert."

Bloomberg will seiner früheren Universität 1,8 Mrd Dollar spenden

