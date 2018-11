Zürich - Das zweite Jahr in Folge hat digitalswitzerland 2018 Schweizer Kinder und Jugendliche dazu aufgefordert, sich Gedanken zur Digitalisierung zu machen. Und zwar in Form eines Videowettbewerbs zum Thema «Spielen - plaudern - sich bewegen: Wie sieht der Pausenplatz 4.0 aus?», an dem Schulen aus der ganzen Schweiz teilnehmen konnten. Der Wettbewerb ermöglichte Schülern, ihre Ideen und Bedenken an die Öffentlichkeit zu bringen. Zahlreiche Schüler teilten ihre Vision vom Pausenplatz der Zukunft. So kamen gut 40 Videos von Klassen aller Stufen und aus der ganzen Schweiz zusammen. Bei den drei Gewinnern sind drei der vier Sprachregionen vertreten.

Die Jury aus Experten aus den Bereichen Bildung und Wirtschaft (schulwettbewerb.digitaltag.swiss) wählte die besten Videos aus einer Reihe sehr kreativer und zum Nachdenken anregender Einsendungen aus.

In der Kategorie Primarstufe ging der erste Preis an Petra Seiferts Klasse 2ndB der Primarschule ...

