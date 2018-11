Das Analysehaus Warburg Research hat TLG Immobilien nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Moritz Rieser in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu habe TLG den Jahresausblick für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO am oberen Ende der bisherigen Zielspanne präzisiert./gl/bek Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

