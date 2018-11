München (ots) -



Anmoderationsvorschlag: Gesund und munter bleiben! Das ist einer der Neujahrswünsche, die wohl jeder von uns hat. Aber was ist, wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht und das Schicksal wirklich hart zuschlägt? Wenn man genau weiß, meine Tage sind gezählt? Einen Einblick in so ein Leben geben jetzt (ab 27. November) vier unheilbar Kranke in der neuen RTL II-Dokumentation "Hier & Jetzt". Unter anderem auch Patrizia aus Düsseldorf. Oliver Heinze berichtet.



Sprecher: Für die 33-jährge Patrizia brach erst mal die Welt zusammen, als sie die Diagnose Brustkrebs und Multiple Sklerose erhielt:



O-Ton 1 (Hier & Jetzt, 19 Sek.): "Ich hab' nur gedacht: 'Was? Ich? Oh, mein Gott.' Der Arzt meinte, man kann das jetzt nicht so verallgemeinern, aber man könnte so zwei Jahre mit dem Befund halt gut leben. Ein anderer, der hat mir nur ein Jahr zu leben gegeben. Und ich hab immer nur gedacht: Nein, habe ich gedacht. Das glaubst aber nur Du!"



Sprecher: Aufgeben war also keine Option - schon allein wegen ihres Sohnes beschloss Patrizia, stark zu sein und zu kämpfen:



O-Ton 2 (Hier & Jetzt, 12 Sek.): "Den Alessio, den will ich aufwachsen sehen. Ich will meinen Sohn nicht ohne seine Mami lassen. Man entwickelt so einen Löwenmut, und man gibt dann alles. Alles, was man in sich hat, holt man raus."



Sprecher: Dabei bekommt sie auch jede Menge tatkräftige Unterstützung von ihren Freundinnen. Mit denen trifft sie sich zum Kochen, zum Sport oder einfach zum Quatschen bei einem Gläschen Sekt:



O-Ton 3 (Hier & Jetzt, 07 Sek.): "Ist nicht so, dass wir extra auf diesen Krebs Rücksicht nehmen, sondern wir sind einfach so, wie wir immer sind. Hört sich blöd an, aber halt kein Krebsbonus."



Sprecher: Den will Patrizia auch wirklich nicht haben:



O-Ton 4 (Hier & Jetzt, 25 Sek.): "Weil, das ist das Allerletzte, was ich möchte - irgendwie Mitleid oder anders behandelt werden. Ich glaub, das wär für mich ganz schlimm irgendwie. Ich denke immer, ich muss jeden Moment genießen, jeden Moment auskosten. Egal, das ist echt egal, ob es mir richtig schlecht geht. Ich unternehm' noch mehr als vorher." Song: Auch wenn das Leben so oft traurig ist, bin ich froh, froh dabei zu sein...



Sprecher: Natürlich weiß sie, dass die unheilbare Krankheit ihr irgendwann dazwischen funken wird - optimistisch bleibt sie aber trotzdem:



O-Ton 5 (Hier & Jetzt, 13 Sek.): Song: 'Rollercoaster World....' "Man darf ja niemals die Hoffnung verlieren, ne. Sag niemals nie!"



Abmoderationsvorschlag: Die neue Dokumentation "Hier & Jetzt" über vier unheilbar kranke Menschen, die alle ihrem Schicksal mit Power, Trotz, Energie und Humor begegnen, startet am Dienstag, 27. November um 22:15 Uhr bei RTL II. Folge zwei läuft dann eine Woche später zur gleichen Zeit. Mehr Infos dazu finden Sie natürlich auch im Netz unter RTL2.de.



