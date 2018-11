Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzüge (VW) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 206 Euro belassen. Die Papiere des Automobilherstellers zählten zu ihren "Top Picks" in Europa, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Montag vorliegenden Studie. Der neue Chef Herbert Diess sei entschlossen, die Kosten zu verbessern. Die Wolfsburger hätten zudem Größenvorteile im Segment der vollständig stromgetriebenen Fahrzeuge./bek/la Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-11-19/14:18

ISIN: DE0007664039