Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Renault auf "Neutral" mit Blick auf eine Finanzaffäre bei Renault-Nissan mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die Nachricht falle in eine kritische Phase der sich vertiefenden Kooperation der beiden Autobauer, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Beteiligten wollten vermehrt Fahrzeuge auf gemeinsamen Produktionsplattformen herstellen. Der Experte machte den Top-Manager Carlos Ghosn, der wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen japanische Finanzgesetze vor dem Aus bei Nissan steht, als den Architekten und Antreiber dieser Kooperation aus. Die Investoren müssten nun hinsichtlich dieser beruhigt werden./bek/la Datum der Analyse: 19.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-11-19/14:24

ISIN: FR0000131906