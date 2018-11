BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Knappheit von Benzin und Diesel in Teilen Deutschlands dürfen Tanklaster nun auch an Sonntagen die Tankstellen versorgen. "Wir haben die Länder gebeten, von den Kontrollen des Sonn- und Feiertagsfahrverbots abzusehen", erklärte ein Sprecher des Bundesverkehrsministeriums in Berlin. Dieser Bitte sei nachgekommen worden, um die Belieferung sicherzustellen. Normalerweise dürfen Lkw in Deutschland an Sonn- und Feiertagen nicht fahren. Die Ausnahme soll so lange gelten, bis sich die Lage entspannt.

Wegen der niedrigen Wasserstände der Flüsse infolge der Dürre in Sommer und Herbst können Tankschiffe nicht mehr voll beladen werden. Vor allem am Rhein kommt es zu Engpässen an den Zapfsäulen und zu steigenden Preisen.

November 19, 2018 07:54 ET (12:54 GMT)

