Der Bundesbank-Vorstand rät der EU, ihre Abhängigkeit vom britischen Finanzzentrum London zu verringern. Dies sei mit Blick auf den Brexit nötig.

London sollte aus Sicht der Bundesbank nach dem Brexit in der europäischen Finanzwirtschaft nicht mehr den Ton angeben. Die EU müsse ihre Abhängigkeit vom britischen Finanzzentrum verringern, sagte Bundesbank-Vorstand Joachim Wuermeling am Montag laut Redetext in Frankfurt. "Dabei geht es um nicht weniger als die Finanzierung der europäischen Wirtschaft, besonders in Zeiten, in denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...