(shareribs.com) London 19.11.2018 - Brent- und WTI-Rohöl zeigen sich zum Wochenauftakt uneinheitlich. Brent-Rohöl gibt etwas nach, bedingt durch die fortgesetzte Unruhe an den Märkten. Für etwas Stabilität könnte eine Ankündigung der OPEC sorgen. Nach der scharfen Korrektur der Ölpreise in der vergangenen Woche hat sich in den letzten Handelstagen eine vorsichtige Stabilisierung gezeigt. Einerseits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...