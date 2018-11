Auch in der zweiten Runde kam kein Gebot für einen Windpark an Land zum Zug. Dafür wurden 36 Photovoltaik-Projekte mit 201 Megawatt bezuschlagt. Der durchschnittliche Zuschlagswert lag bei 5,27 Cent pro Kilowattstunde.Am Montag verkündete die Bundesnetzagentur die Ergebnisse der zweiten gemeinsamen Ausschreibung von Photovoltaik-Anlagen und Windparks an Land. Und sie erinnern an die erste Runde. Erneut räumte die Photovoltaik wieder alle Zuschläge ab. Insgesamt seinen 36 Projekte mit einer Gesamtleistung von 201 Megawatt zum Zuge gekommen. "Es gab nur ein Gebot für Windenergieanlagen an Land, ...

