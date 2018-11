Hamburg (ots) - Das HIP Hafencity Institut für Psychotherapie in der MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University - hat die ersten Psychologischen Psychotherapeuten verabschiedet. Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gratulierte den Absolventen im Rahmen einer Verabschiedungsfeier zum erfolgreichen Abschluss. Das HIP wurde 2015 als staatlich anerkanntes Ausbildungsinstitut der MSH gegründet. Ihre Approbation erhielten die Absolventen demnach in einer Mindestausbildungszeit von drei Jahren.



"Das HIP hat sich seit seiner Gründung als Ausbildungsinstitut von Psychologischen Psychotherapeuten in und über die Grenzen von Hamburg hinweg einen sehr guten Ruf erarbeitet", sagt Ilona Renken-Olthoff. Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) können sich am HIP auf die Bereiche Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologisch-fundierte Psychotherapie spezialisieren. Außerdem wird die Fachkunde Analytische Psychotherapie angeboten. Das Ausbildungsinstitut für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie befindet sich zurzeit im Aufbau.



"Viel Praxisnähe, wissenschaftliche Aktualität und erfahrenes Lehrpersonal - das sind unsere Markenzeichen", sagt Ilona Renken-Olthoff. Zahlreiche Kooperationen mit Kliniken und sozialrechtlich zugelassenen Einrichtungen sowie mit der institutseigenen Ambulanz stellen den praktischen Teil sicher. Die enge Zusammenarbeit mit der Hochschulambulanz der MSH trägt ebenfalls zur hohen Qualität der Ausbildung bei.



Die Zahl der PiAs am HIP ist kontinuierlich gewachsen und verteilt sich mittlerweile auf sieben Ausbildungsgruppen. Wer sich für eine Ausbildung am HIP interessiert, muss einen Diplom- oder Masterabschluss in Psychologie mit dem Schwerpunkt Klinische Psychologie vorweisen. Der Unterricht startet im Oktober. Es besteht zudem die Möglichkeit, neben der Ausbildung eine Promotion über die MSH anzustreben. Die MSH kooperiert dafür mit promotionsberechtigten Partneruniversitäten und unterstützt insbesondere den eigenen Nachwuchs mit Promotionsstipendien.



