München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Zahlungsdienstleister Klarna launcht "Boost", um Wachstum von kleinen und mittleren Händlern zu steigern / Finanzierungsprogramm geht in sieben Märkten live



Der Zahlungsdienstleister Klarna launcht ein Finanzierungsprogramm für kleine und mittelständische Händler. Das Programm ist unter dem Namen "Klarna Boost" in sieben Märkten verfügbar - darunter auch in Deutschland. Händler, die mit Klarna zusammenarbeiten, können einen Unternehmenskredit von bis zu 100.000 Euro in einem einfachen und unkomplizierten Verfahren beantragen. Mit dem schnellen Zugang zu Finanzmitteln will Klarna Händler dabei unterstützen, Hürden bei der Finanzierung zu überwinden, um schneller wachsen zu können.



Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ist der Cashflow oft eine der größten Hürden, wenn sie stärker wachsen wollen. Zusätzliche Mitarbeiter, die Vermarktung der Produkte über eine neue Website oder Marketingkampagnen bedeuten Investitionen, die schnell zu einem Hindernis auf dem Wachstumspfad werden können. Der Zugang zu Finanzmitteln ist häufig mit zeitaufwendigen und komplizierten Anträgen verbunden. Mit Boost ermöglicht Klarna den KMU einen schnellen, reibungslosen und transparenten Prozess, um die nötigen Mittel für das zukünftige Wachstum zu beantragen und nahezu in Echtzeit bewilligt zu bekommen.



Zum Unternehmenskredit in wenigen Minuten



Innerhalb weniger Minuten können Händler, die die Klarna Bezahlmethoden in ihrem Online-Shop integriert haben, ein Darlehen beantragen. Dazu gehen sie entweder über das Klarna-Händlerportal sowie über Partnerplattformen, die das dazugehörige Widget integriert haben. Der Händler wählt einfach den Betrag aus, den er benötigt, sowie den Zeitraum, in dem er den Kredit zurückzahlen möchte. Abhängig vom Umsatzvolumen und der Dauer der Partnerschaft mit Klarna können Händler einen Kredit von bis zu 100.000 Euro beantragen. Es gibt keine komplizierten Fragebögen oder langwierigen Überprüfungen. Das Geld wird dem Händler mit der nächsten Abrechnung - in der Regel am nächsten Banktag - zur Verfügung gestellt. Für das Darlehen fällt eine feste Gebühr an, die bereits bei der Beantragung angezeigt wird; es kommen später keine weiteren Gebühren hinzu. Händler können so direkt entscheiden, ob sie die Investition tätigen können und wollen.



Die Rückzahlung des Darlehens erfolgt flexibel je nach Umsatz mit den Klarna Bezahlmethoden zu einem festen Prozentsatz. Somit wird das Darlehen bei steigenden Verkäufen schneller abgezahlt, während in Phasen geringerer Verkäufe der tägliche Rückzahlungsbetrag sinkt. Das stellt sicher, dass Händler jederzeit über genügend Cashflow verfügen, um den Betrieb zu gewährleisten und weiter zu wachsen. In Deutschland nutzen rund 45.000 Händler Klarna Bezahlmethoden - davon sind mehr als 90 Prozent als KMU einzuordnen.



Robin Hammar, Product Manager Boost der Klarna Group: "Wir sehen unsere Händler als Partner und fragen sie daher regelmäßig, wie wir sie noch stärker bei der Lösung ihrer alltäglichen Schwierigkeiten unterstützen können. Für KMU ist der Zugang zu Finanzierungsmöglichkeiten für kleinere Upgrades ihrer Online-Shops oder zur verstärkten Kundenakquise oft die größte Hürde. Wir freuen uns, ihnen diesen Zugang mit der Einführung von Boost ermöglichen zu können. Zugleich gewährleisten wir dabei, dass der komplette Prozess von der Antragstellung bis hin zur vollen Rückzahlung einfach und unkompliziert verläuft. Wir haben Boost mit mehreren 100 Händlern getestet und das Feedback war marktübergreifend extrem positiv und ermutigend: Für sie ist dieses Angebot ein echter Mehrwert."



Michael Rouse, Chief Commercial Officer der Klarna Group: "Schon von Beginn haben wir Händler dabei unterstützt zu wachsen, indem wir das bestmögliche Einkaufserlebnis für ihre Nutzer kreieren. Mit Boost bieten wir nun ein einfaches Finanzierungsprogramm, das kleinen und mittleren Händlern den dringend benötigten Zugang zu Kapital ermöglicht und vereinfacht. Gerade KMU sind das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, haben es aber oftmals schwer angesichts der aufwendigen Finanzierungsverfahren traditioneller Kreditgeber. Das wissen wir von zahlreichen Händlern, mit denen wir jeden Tag zusammenarbeiten. Unser Finanzierungsangebot bedeutet für sie, dass sie sich ganz darauf konzentrieren können, ihr Geschäft weiterzuentwickeln. Boost wird ihnen dabei helfen, sich in wichtigen Märkten gegen den Wettbewerb durchzusetzen und Wachstumspotenziale zu eröffnen."



Unterstützung beim Wachstum in allen Bereichen



Aktuell können bereits ausgewählte Händler in Deutschland, Dänemark, Finnland, den Niederlanden, Norwegen, Österreich und Schweden Klarna Boost nutzen. Ab Dezember steht das Angebot allen Händlern zur Verfügung. Daneben bietet der Zahlungsdienstleister weitere Produkte, um das Wachstum von KMUs zu unterstützen. Vor kurzem hat Klarna einen neuen Onboarding-Prozess über wachsende Integrationen mit Partnern wie Shopify eingeführt. Das automatische Onboarding macht es KMU-Händlern noch einfacher, ihren Kunden ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis sowie einen reibungslosen Checkout-Prozess bieten zu können. Auch bei der Analyse von Verkaufsdaten unterstützt der Zahlungsdienstleister mit einem neuen Tool, durch das Händler die aktuelle Kundenbasis verstehen und die Neukundengewinnung besser steuern können.



Weitere Informationen unter https://www.klarna.com/de/verkaeufer/produkte/boost/



OTS: Klarna GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131172 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131172.rss2



Pressekontakt: Sibyll Brüggemann Director Marketing & Communications DACH presse@klarna.com Klarna GmbH Theresienhöhe 12 80339 München klarna.com