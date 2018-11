Reichshof (ots) -



Bei Eisglätte kommen selbst robuste Ganzjahresreifen an ihre Grenzen. Nur Spikereifen geben auf spiegelglatten Böden noch sicheren Halt: "Mehr Grip auf Eis geht nicht. Gut gespickt bleiben die Reifen selbst in extremen Kurvenlagen und bei heftigem Bremsen gut beherrschbar", sagt Markus Hachmeyer, Senior Produktmanager von Schwalbe.



Winterfeste Vielfahrer verlassen sich auf den Marathon Winter Plus, der sich mit seinen 240 Stahlstiften sicher mit dem eisigen Untergrund verzahnt. Um den Pannenschutz zu verbessern, hat Schwalbe seinen Marathon Winter jetzt mit dem SmartGuard verstärkt - dem fünf Millimeter starken Schutzgürtel aus Spezialkautschuk, der auch den bewährten Alltagsreifen Marathon Plus "unplattbar" macht. Damit sind winterharte Radler nicht nur rutschfest, sondern auch pannensicher unterwegs.



Wer dagegen auf eisglatten Böden eher gelegentlich in den Fahrradsattel steigt, rollt mit dem preisgünstigeren Modell Schwalbe Winter - und der halben Anzahl an Spikes - auf der sicheren Seite. Auch für das Zweitrad sind diese Spikereifen eine sinnvolle Option.



In eisigen Höhen Mountainbiken - was sich anhört wie ein Himmelfahrtskommando wird mit bis zu 402 Spikes zum reinen Vergnügen. Mountainbiker vertrauen dem Ice-Spiker Pro, der Turbo unter den Spikereifen.



Praxistipp: Bei allen drei Spike-Modellen greifen die Spikes bei dem auf der Seitenwand angegebenen Mindestdruck am besten. Ist das Eis geschmolzen, lassen sich die Modelle Marathon Winter Plus und Winter mit Maximaldruck aufgepumpt auch gut auf der Straße fahren. Denn bei diesen beiden Tourenreifen sitzen die Spikes an den Reifenschultern und berühren bei hohem Druck nicht den Boden. Der hohe Druck reduziert zudem die Laufgeräusche. Für verlorengegangene Spikes gibt es ein Ersatzset.



Die Schwalbe-Spikereifen sind in vielen Größen im Fahrradfachhandel erhältlich. Preise: 39,90 für den Winter, 59,90 für den Marathon Winter Plus und ab 68,90 Euro für den Ice Spiker Pro.



